أبو وديع يتحدث لـ«عاجل» عن فيديو الحوت.. وقفزة عفوية ليست للتحدي

لم يكن المواطن زاكي سويلم الصبحي (أبو وديع) يتوقع أن الفيديو الذي وثقه صديقه ويظهر فيه وهو يقفز على ظهر حوت سيحظى برواج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع عالمية؛ بالنظر لكون المشهد غير مألوف خاصة مع حيوان ضخم كالحوت.

وأوضح أبو وديع لـ«عاجل»، أنَّ مقطع الفيديو لم يكن تحديًا وكان هو صديقاه؛ بادر الكبيدي، وياسر الرفاعي في رحلة صيد، وعلق الحوت في أسلاك الصيد مما حدا بهم للنزول عليه لفكّ الأسلاك العالقة فيه، وأن هذا الحوت اعتاد دائمًا اللعب مع قوارب الصيد ويسبح بالقرب منها.

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وأكد أبو وديع أنه لم يكن يخشى من أي ردة فعل من قبل الحوت عندما قفز على ظهره، وأن الحوت أليف مثل الدولفين، ولا يمكن أن نضرّه، بل نهتم برعايته خاصة من الأحبال التي تعلق به ونضطر للنزول عليه لفكها.

وأضاف: لم نكن نوثق تلك المشاهد، إلا أنَّ ذلك الفيديو كان تصويرًا عفويًا وانتشر. وكشف أبو وديع (يعمل دليلًا سياحيًا في ينبع، ويتقن الغوص) أنّه يمتلك خبرة 30 سنة في البحار تتمثل في صيد السمك.

وقال، إنه حقق المراكز الأولى في صيد الأسماك في بطولة المملكة وبطولة الدول العربية وبطولة المدينة المنورة في أعوام 2009، 2013، و2014، داعيًا زوار ينبع (عاصمة الغوص) للاستمتاع بالبحر والثروة السمكية والكائنات البحرية والشعب المرجانية بألوانها الزاهية.