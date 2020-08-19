حدد النتائج المترتبة على توفيره..
أوضح مجلس الضمان الصحي أهمية توفير التأمين الصحي، لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرته، مشيرًا إلى أنّه يساهم في تحسين أدائهم وشعورهم بانتمائهم للعمل.
وقال الحساب الرسمي للضمان الصحي عبر موقع «تويتر»: «عوائد التأمين الصحي على القطاع الخاص حيث يسهم في تنميته، ويحقق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم، بالإضافة لاستشعارهم باهتمام جهة العمل بوضعهم الصحي».
اقرأ أيضًا:
الضمان الصحي: وثيقة تأمين «زائر» للحالات الطارئة.. بحد 100 ألف ريال
شكوى عدم استقبال المستشفيات للعميل المؤمِّن تدفع الضمان الصحي للتفاعل
كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي يجدد التذكير بـ«التأمين» لموظفي القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.