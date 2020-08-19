الضمان الصحي يجدد التذكير بـ«التأمين» لموظفي القطاع الخاص

أوضح مجلس الضمان الصحي أهمية توفير التأمين الصحي، لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرته، مشيرًا إلى أنّه يساهم في تحسين أدائهم وشعورهم بانتمائهم للعمل.

وقال الحساب الرسمي للضمان الصحي عبر موقع «تويتر»: «عوائد التأمين الصحي على القطاع الخاص حيث يسهم في تنميته، ويحقق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم، بالإضافة لاستشعارهم باهتمام جهة العمل بوضعهم الصحي».

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