«الجوازات» تحدد آلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية

أوضحت الجوازات السعودية، آلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين الذي قال: «هل أقدر أجدد إقامتي علمًا بأنّه باقي فيها ٦ أشهر ونصف لأني أبغى أسوي خروج وعودة لمدة ٩ شهور».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول».

وكانت الجوازات قد أوضحت أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية في حالتين، وذلك بعد استفسار من أحد المواطنين، مفاده: «عندي عاملة راحت وما رجعت وحاولت أسقط إقامتها وألغي التأشيرة من أبشر لكن يرفض الطلب».

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ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة (الرسائل والطلبات)، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك».

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