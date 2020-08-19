تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز و«أكسفورد» لتطوير علاجات مبتكرة لفيروس كورونا

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، تعاونها النوعي مع جامعة «أوكسفورد» البريطانية، وذلك لتطوير علاجات مبتكرة ودراسات سريرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ونشر الحساب الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز عبر موقع «تويتر» بيانًا قال فيه: «تعاون نوعي بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد لتطوير علاجات مبتكرة ودراسات سريرية لكوفيد19».

بينما قالت جامعة أوكسفورد عبر موقعها الرسمي عن انضمام علماء من قسم الكيمياء في أكسفورد وجامعة الملك عبد العزيز إلى الجهود المبذولة في اكتشاف الأدوية المبتكرة لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت الجامعة البريطانية العملاقة: «جامعة الملك عبدالعزيز هي مؤسسة بحثية بارزة ورائدة في المنطقة العربية وستتعاون مع كبار العلماء في أكسفورد في مشاريع لتلبية الاحتياجات الفورية لعلاج كوفيد-19».

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وتابعت: «سيشمل التعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وأكسفورد بحثًا مشتركًا للتحقيق في أهداف الأدوية الجديدة لكوفيد-19، والبحوث المشتركة حول التجارب السريرية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل معارف أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتدريب على أحدث التقنيات السريرية والبيولوجيا الكيميائية والفيزياء الحيوية».

ونقل الموقع الرسمي للجامعة قول عبد الرحمن اليوبي، رئيس جامعة الملك عبد العزيز: «نحن متحمسون للتعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وأكسفورد. كون COVID-19 جائحة يسبب أزمة صحية واقتصادية عالمية، وبالتالي يحتاج إلى جهد دولي ونهج مبتكر لتطوير علاجات جديدة بشكل استثنائي.«

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