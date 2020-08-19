مدني مكة يحذر من التقلبات الجوية على محافظات المنطقه اعتبارا من الغد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ إلى يوم السبت الموافق 3/ 1/ 1442 هـ على كلاً من محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.ودعا القرني إلى متابعة تقارير ‏الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الإلتزام بتعليمات السلامة وعدم الإقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.



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