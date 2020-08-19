السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ أكثر من 195 جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة



تبوك 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، بهدف المحافظة على الصحة العامة ، وضبط جودة جميع ما يقدم للمستفيدين ، حيث قامت بــ 195 جولة رقابية اليوم , جرى على إثرها إغلاق 14 منشأة، رُصدت فيها العديد من المخالفات, كما قامت بتوجيه ثلاثون إنذاراً لمنشآت أخرى ، ومصادرة مايزيد عن 89 كجم من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة تبوك أنها مستمرة في تكثف عمليات الرقابة ، حيث تتولي الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول والتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المنشآت في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت منها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ووجود مواد مجهولة المصدر تم مصادرتها وأتلافها, إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع وعدم وجود شهادات صحية ورخص للعامين فيها.

وأضافت أن ما تقوم به الفرق الرقابية يهدف إلى إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت التجارية بالمنطقة بجميع أنواعها وتصنيفاتها فيما يتعلق بالصحة العامة ، داعياً المستهلكين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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