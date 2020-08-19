السعودية اليوم / مالي تسجّل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باماكو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2666 حالة مؤكدة، في حين بقي عدد الوفيات عند 125.

// انتهى //

01:00ت م

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باماكو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في مالي أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2666 حالة مؤكدة، في حين بقي عدد الوفيات عند 125.// انتهى //01:00ت م0268

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