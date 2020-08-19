السعودية اليوم / إيطاليا تسجّل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



روما 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 403 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي:إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل بذلك إلى 254636 ، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 15089 حالةً بعدما زاد بمقدار 222 حالةً.

وأشارت إلى تسجيل خمس وفيات جديدة متصلة بالفيروس ترفع مجموعها الكلي إلى 35405 وفيات، فيما تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 204 آلاف شخص.

// انتهى //

00:44ت م

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روما 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين ارتفعت حالات الإصابة النشطة فوق مستوى 15 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل يوليو الماضي.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي:إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل بذلك إلى 254636 ، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 15089 حالةً بعدما زاد بمقدار 222 حالةً.وأشارت إلى تسجيل خمس وفيات جديدة متصلة بالفيروس ترفع مجموعها الكلي إلى 35405 وفيات، فيما تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 204 آلاف شخص.// انتهى //00:44ت م0263

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