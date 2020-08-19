السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجّل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



واغادوغو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية خمس إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1285 حالة مؤكدة، في حين بقي عدد الوفيات عند 55.

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00:17ت م

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واغادوغو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1285 حالة مؤكدة، في حين بقي عدد الوفيات عند 55.// انتهى //00:17ت م0256

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