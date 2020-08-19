السعودية اليوم / كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يحذّر من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر



واشنطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 حتى للأصحاء، قد يمتد لعدة أشهر.

وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة اليوم: "علينا أن نكون حذرين عندما نقول إن الشباب الذين يصابون بفيروس

وأشار فاوتشي إلى أن هناك أشخاص كانوا بصحة جيدة وأصيبوا بالمرض ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، لكن الأعراض استمرت مصاحبة لهم لأسابيع وكان عليهم البقاء في السرير، ثم تحسنوا، وتعافوا من الفيروس، وتبقت لديهم بعض الأعراض لأسابيع وأحياناً لأشهر.

وأضاف: إن بعض من تحسنت حالتهم من الشباب أظهرت فحوصهم اللاحقة، أن العديد منهم أصبحت لديهم التهابات في عضلة القلب والأوعية الدموية وأعراض أخرى، هذا أمر مزعج لأنه يتطور يوماً بعد يوم.

وكان فاوتشي قد أشار في لقاء مع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، الخميس الماضي، إلى أن الأمر يستغرق شهوراً إلى سنة وربما أكثر من أجل تحديد ما إذا كانت هناك تداعيات وآثار ضارّة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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واشنطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 حتى للأصحاء، قد يمتد لعدة أشهر.وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة اليوم: "علينا أن نكون حذرين عندما نقول إن الشباب الذين يصابون بفيروس كورونا ولا ينتهي بهم المطاف في المستشفى، إنهم بخير"، مؤكداً أن ذلك أمر غير مقبول.وأشار فاوتشي إلى أن هناك أشخاص كانوا بصحة جيدة وأصيبوا بالمرض ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، لكن الأعراض استمرت مصاحبة لهم لأسابيع وكان عليهم البقاء في السرير، ثم تحسنوا، وتعافوا من الفيروس، وتبقت لديهم بعض الأعراض لأسابيع وأحياناً لأشهر.وأضاف: إن بعض من تحسنت حالتهم من الشباب أظهرت فحوصهم اللاحقة، أن العديد منهم أصبحت لديهم التهابات في عضلة القلب والأوعية الدموية وأعراض أخرى، هذا أمر مزعج لأنه يتطور يوماً بعد يوم.وكان فاوتشي قد أشار في لقاء مع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، الخميس الماضي، إلى أن الأمر يستغرق شهوراً إلى سنة وربما أكثر من أجل تحديد ما إذا كانت هناك تداعيات وآثار ضارّة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //00:15ت م0255

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