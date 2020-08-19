السعودية اليوم / سلطان عمان يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء



مسقط 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.

فقد تضمّن التشكيل الوزراي، تعيين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وسمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للثقافة والرياضة والشباب والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني والسيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.

كما تضمن التشكيل الوزراي العُماني تعيين الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيراً للطاقة والمعادن والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيراً للصحة و الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرةً للتربية والتعليم والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيراً للعدل والشؤون القانونية.

وعُيّن الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيراً للإعلام والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لظفار والسيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيراً للدولة محافظا لمسندم وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والسياحة والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرةً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما عُّين المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيراً للاقتصاد وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار و ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيراً للعمل في سلطنة عمان.

// انتهى //

00:00ت م

0250





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطان عمان يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.