السعودية اليوم / مدني مكة المكرمة يحذّر من تقلبات جويه خلال الأيام القادمة



جدة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام .

‏ ‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ إلى يوم السبت الموافق 3/ 1/ 1442 هـ على المحافظات التالية : الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنّباً للتعرّض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديريّة العامة للدفاع المدني على الرابط : https://www.998.gov.sa راجين السلامة للجميع.

//انتهى//

23:52ت م

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