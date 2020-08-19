بومبيو: واشنطن ترحب بإدانة عضو في حزب الله بجريمة اغتيال الحريري المزيد

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي أكد ضلوع العضو في مليشيا حزب الله الإرهابي، سليم عياش، في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرحب به، خاصة أنه يكشف الحقيقة عمن يقف وراء اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق.

وأضاف، أن استغلال حزب الله النظام المالي بلبنان، وتدهور المؤسسات، يهدد سلامة البلاد المالية، واحتمال تعافيه.

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وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.