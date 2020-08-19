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كل ما تود معرفته عن نظام مكافحة التستر الجديد
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة التجارة للاطلاع على نظام مكافحة التستر الجديد.
ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويمكن الاطلاع على نظام مكافحة التستر الجديد عبر الرابط هنا.
وعقد مجلس الوزراء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار.
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