اخبار السعوديه

كل ما تود معرفته عن نظام مكافحة التستر الجديد

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم كل ما تود معرفته عن نظام مكافحة التستر الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-19

كل ما تود معرفته عن نظام مكافحة التستر الجديد

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة للاطلاع على نظام مكافحة التستر الجديد.

Advertisements

ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويمكن الاطلاع على نظام مكافحة التستر الجديد عبر الرابط هنا.

وعقد مجلس الوزراء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار.

 



شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تود معرفته عن نظام مكافحة التستر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا