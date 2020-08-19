- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.
ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 12:40 AM
قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.
ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.
، قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.