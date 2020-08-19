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قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته

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محمد بن مسعود - الدمام - قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 12:40 AM

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قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

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المصدر : الخليج 365

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