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يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.
وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.
الهلال
الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18
يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.
وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
10:40 PM
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:42 AM
قبل "كلاسيكو" الجولة 26 أمام الأهلي
يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.
وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.
، الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابة ،
المصدر : الخليج 365
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