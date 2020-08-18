شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على 5 محافظات بمكة حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: "يجب أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام وفقاً للإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، داعياً إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
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