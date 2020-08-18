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التحالف العربي: العمليات العسكرية تسير كما هو مخطط لها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم التحالف العربي إعادة الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن العمليات العسكرية تسير كما هو مخطط لها.
وقال العقيد الركن تركي المالكي في حديث لقناتي “العربية” و”الحدث”: إن الميليشيات الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء.
وأضاف أن “علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية”. وأضاف أن الميليشيات الحوثية حاولت استغلال وقف النار لتحقيق تقدم.
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