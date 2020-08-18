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2020-08-19 أعمال لحام تشعل حريقًا في مستودع أثاث بنجران لم يسفر الحادث عن تسجيل أي إصابات متابعات الخليج 365 - نجران أخمد الدفاع المدني في منطقة نجران، أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع بمستودع للإسفنج والأثاث. وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع تويتر، أن المستودع تبلغ مساحته ١٥٠٠م٢ تقريبًا ويقع في حي الصناعية. Advertisements وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث نتيجة أعمال لحام قريبة من المواد الإسفنجية، فيما لم يسفر الحريق عن تسجيل أي إصابات. ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



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