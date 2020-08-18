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2020-08-18 مستجدات التحليل الوبائي لـ كورونا في مؤتمر الصحة غدًا سيتم الكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأربعاء، والمقرر عند الساعة 3:35 عصرًا. ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي ليكشف عن مستجدات التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة والحالات النشطة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد. كما يرد العبدالعالي على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات. Advertisements ويتحدث خلال المؤتمر أيضًا عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، لكشف الجديد بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في التزامها بالضوابط الاحترازية لمكافحة كورونا. ويتطرق إلى أبرز الضوابط الاحترازية الواجبة على المنشآت والمستهلك، وأيضًا توفير المنشآت للدفع الإلكتروني ونسبة التزام المحال والأسواق التجارية بالضوابط الصحية. ويمكن الاطلاع على تغريدة الصحة بشأن تفاصيل المؤتمر غدًا عبر الرابط المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/JDufuiDEIq — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 18, 2020 .



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