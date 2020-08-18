2020-08-18

ما هي الحالات التي تستدعي العزل المنزلي وشروطه؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التذكير بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي، مشددةً على أنه مطلوب عند تأكد الإصابة (الحالات الإيجابية) أو عند اشتباه الإصابة بكوفيد 19.

ولفتت إلى أن العزل المنزلي يكون لفئات معينة وهم:

من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى.

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الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل.

المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات.

أما في حالة عدم تأكد الشخص من إصابته فيمكنه الاتصال على مركز الاتصال 937 لتقييم حالته الصحية.

شروط العزل المنزلي:

وبالنسبة إلى شروط العزل المنزلي فهي كما يلي:

وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان.

وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن، أما عند وجود دورة مياه مشتركة فيجب الحرص على تعقيمها بعد كل استخدام.

فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة.

تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

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