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شكرا لقرائتكم همة حتى القمة .. الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني الـ90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
همة حتى القمة .. الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني الـ90
يتاح للجميع استخدامها ومشاركتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق هوية اليوم الوطني، بعنوان همة حتى القمة.
ودعا آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر المواطنين إلى توحيد الهوية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، وقال: “ورونا همتكم في توحيد الهوية”.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني التسعين عبر الرابط هنا.
وقال التواصل الحكومي: إن الهيئة العامة للترفيه أطلقت الهوية الإعلامية الموحدة (اللفظية والبصرية) لليوم الوطني التسعين للمملكة، التي جاءت تحت شعار “همة حتى القمة”.
ويتاح للجميع استخدام الهوية الخاصة باليوم الوطني 90، ومشاركتها على جميع المنصات المختلفة.
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