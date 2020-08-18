شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يستعرض ترتيبات الاستعداد لحج العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هــ، بحضور نائبه بدر بن سلطان.

وأكد الفيصل أهمية استكمال الجهات لمشروعاتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومواصلة العمل التكاملي لتطوير منظومة الحج والعمرة، إضافة لتسريع خطوات تحويل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

وقدم أمير المنطقة شكره لجميع القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ، مؤكدا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل، وأهمية التحضير لحلقة نقاش الحج السنوية التي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.

وخلال الاجتماع قدمت وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الأمنية الأعمال التي نفذت خلال حج عام 1441هــ، فيما استعرض معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدراسات الجاري تنفيذها والتي تسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم الحج، إلى جانب الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل، كما نوقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.