نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض أمس الأول، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

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