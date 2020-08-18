نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

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حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.
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