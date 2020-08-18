القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (150) من نظيرتها الفرنسية

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وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية تسلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 / 11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفتـرة عددا من العمليات، أهمها ضبط 10,500 كجم حشيش، وتفتيـش عدد كبيـر من الزوارق المشبوهـة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحـم والبشر.
يذكر أن قوة الواجب المختلطة (150) تتولى مهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها 3.3 ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.
يشار إلى أن قوة الواجب المختلطة (150) قوات متعددة الجنسيات، وتشمل الدول المشاركة أستراليا، كندا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، نيوزيلاندا، باكستان، إسبانيا، السعودية، بريطانيا أمريكا.
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