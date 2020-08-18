جامعة المؤسس تعزز مكانتها العالمية ببرامج الطلبة الدوليين

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وتوفر الجامعة لطلابها الدوليين امتيازات تشمل صرف مكافأة شهرية، وبدل تجهيز عند قدوم طالب المنحة، والرعاية الصحية، وتوفير السكن والرعاية العلمية والاجتماعية، والثقافية والتدريبية، مع تأمين وجبات مخفضة، ومكافأة مقطوعة بدل طباعة الرسالة العلمية لطلاب الدراسات العليا، ومكافأة بدل تخرج لشحن الكتب، وصرف تذاكر سفر «ذهابا وإيابا .. للطلاب فقط» لبلده سنويا.
وبين المتحدث الرسمي الدكتور شارع البقمي أن مشرفي وكالة المنح الدراسية يستقبلون الطلبة الدوليين الجدد الحاصلين على منح دراسية بالتنسيق بين جهات قبول الطلبة الدوليين ووكالة الإسكان في الجامعة وتوصيلهم إلى مكان إقامتهم في السكن.
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