شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس تعزز مكانتها العالمية ببرامج الطلبة الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت جامعة الملك عبدالعزيز مكانتها ضمن منظومة الجامعات العالمية بإطلاق البرامج الأكاديمية المخصصة للطلبة الدوليين، التي منها الدراسات العليا بوصفها المرحلة المتقدمة من الدراسة، سواء في التخصصات العلمية أو العلوم الإنسانية، التي تشمل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، وتشترط حصول الطالب على البكالوريوس، حيث تحتضن 90 طالبا في الدكتوراه، و160 طالبا في الماجستير، و2000 طالب في البكالوريوس، و70 طالبا في دبلوم اللغة العربية.

وتوفر الجامعة لطلابها الدوليين امتيازات تشمل صرف مكافأة شهرية، وبدل تجهيز عند قدوم طالب المنحة، والرعاية الصحية، وتوفير السكن والرعاية العلمية والاجتماعية، والثقافية والتدريبية، مع تأمين وجبات مخفضة، ومكافأة مقطوعة بدل طباعة الرسالة العلمية لطلاب الدراسات العليا، ومكافأة بدل تخرج لشحن الكتب، وصرف تذاكر سفر «ذهابا وإيابا .. للطلاب فقط» لبلده سنويا.

وبين المتحدث الرسمي الدكتور شارع البقمي أن مشرفي وكالة المنح الدراسية يستقبلون الطلبة الدوليين الجدد الحاصلين على منح دراسية بالتنسيق بين جهات قبول الطلبة الدوليين ووكالة الإسكان في الجامعة وتوصيلهم إلى مكان إقامتهم في السكن.