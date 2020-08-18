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يتفقد الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه والذي يُنفذ بالشراكة مع وقف عبدالباري الشاوي.
وغردت "هيئة تطوير المدينة المنورة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأنه جرى إنجاز 18 ألف م2 من إجمالي مسطحات البناء للمشروع التي تقدر بـ73 ألف م2 لكافة مراحله، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 24 شهراً.
ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بسعة 200 سرير، ويضم ست غرف للعمليات، و40 عيادة طبية، بالإضافة إلى تجهيز أقسام متكاملة للطوارئ والأشعة، ومراكز للغسيل الكلوي والعلاج الكيميائي والعلاج الطبيعي.
وانطلاقاً من دور هيئة تطوير المدينة في التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، فقد قامت الهيئة بدعم تكوين التحالف بين مستشفى فقيه ووقف الشاوي، والتنسيق لاستقطاب المشروع للمدينة المنورة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:36 PM
يُنفذ بالشراكة مع "وقف عبدالباري الشاوي""فيصل بن سلمان" يتفقد مشروع مستشفى سليمان فقيه
يتفقد الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه والذي يُنفذ بالشراكة مع وقف عبدالباري الشاوي.
وغردت "هيئة تطوير المدينة المنورة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأنه جرى إنجاز 18 ألف م2 من إجمالي مسطحات البناء للمشروع التي تقدر بـ73 ألف م2 لكافة مراحله، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 24 شهراً.
ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بسعة 200 سرير، ويضم ست غرف للعمليات، و40 عيادة طبية، بالإضافة إلى تجهيز أقسام متكاملة للطوارئ والأشعة، ومراكز للغسيل الكلوي والعلاج الكيميائي والعلاج الطبيعي.
وانطلاقاً من دور هيئة تطوير المدينة في التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، فقد قامت الهيئة بدعم تكوين التحالف بين مستشفى فقيه ووقف الشاوي، والتنسيق لاستقطاب المشروع للمدينة المنورة.
، "فيصل بن سلمان" يتفقد مشروع مستشفى سليمان فقيه ،
المصدر : الخليج 365
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