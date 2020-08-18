محمد بن مسعود - الدمام - وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".

"الخليج 365" تتمنى لهما حياة أُسرية سعيدة. 18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:32 PM Advertisements "الدنيش" يحتفل بزواجه على كريمة "الهشل" "الدنيش" يحتفل بزواجه على كريمة "الهشل" وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".

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