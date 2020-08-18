شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن المملكة ستعتمد مؤشرات لقياس حالات الاشتباه بالتستر التجاري.

وقال خلال حديث لقناة السعودية، أن هذا المؤشر سيكون ربع سنوي وفق البيانات الواردة من الجهات إلى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يشير إلى الاعتماد على التقنية المتطورة في مكافحة التستر التجاري.

وأشار الحسين إلى تعاون واضح بين وزارات التجارة والداخلية والشؤون البلدية والقروية والاستثمار، بالإضافة إلى مؤسسة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف : ستقوم الهيئة ببناء مؤشر لقياس التستر التجاري، ومن ثم سيتم وضع هذا المؤشر تحت مراقبة الجهات المختصة، مؤكدًا أن المواطن هو أحد الأطراف المهمة في إنجاح جهود مكافحة التستر.