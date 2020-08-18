شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن موعد إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إعادة فتح التسجيل في البرنامج بعد ورود العديد من التساؤلات.
وقال حساب المواطن إن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا.
وكان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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