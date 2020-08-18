شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق الهوية الإعلامية الموحدة لليوم الوطني 90 تحت عنوان "همة حتى القمة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أطلقت الهيئة العامة للترفيه، الهوية الإعلامية الموحدة لـ اليوم الوطني90 للمملكة، تحت عنوان " همة حتى القمة " . أطلقت الهيئة العامة للترفيه، الهوية الإعلامية الموحدة لـ اليوم الوطني90 للمملكة، تحت عنوان " همة حتى القمة " . وأتاحت للجميع استخدام الهوية الخاصة باليوم الوطني 90، ومشاركتها على جميع المنصات المختلفة، إذ يمكن تحميلها من هنــــــــا .

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