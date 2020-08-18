فتح حركة السير على طرق الخدمة الواقعة جانبي «المدينة - ينبع السريع»

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة عن فتح حركة السير على طرق الخدمة الواقعة جانبي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع غداً الأربعاء. أعلنت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة عن فتح حركة السير على طرق الخدمة الواقعة جانبي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع غداً الأربعاء. وكانت الھیئة الملكیة بینبع قد أعلنت عن التشغیل الأولي لمشروع تطویر وتوسعة طریق ینبع السریع الذي یربط الطرق السریعة لجدة والمدینة المنورة بالطرق المؤدیة لمنطقة تبوك. يذكر أن مشروع مركز الخدمات المتكامل يقع على طريق المدينة المنورة - ينبع السريع قرب منطقة الفريش، وسيكون أول مركز خدمة متكامل الخدمات بالطريق.

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