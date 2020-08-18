شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد: نظام تبادل المنافع يسهل انتقال المواطنين بين القطاع الخاص والعام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المنافع التي قد تنتج عن نظام تبادل المنافع الذي تم إقراره. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المنافع التي قد تنتج عن نظام تبادل المنافع الذي تم إقراره. وقالت إن النظام يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين بين القطاعين العام والخاص للاستفادة المشتركة من الخبرات وخلق فرص عمل جديدة. يذكر أنه صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٣ وتاريخ 1424/7/23هـ وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1424/11/1هـ .

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