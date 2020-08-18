آلاء نعمان تحتفي بمفاجأة زوجها: وورود وهدايا مثيرة

نشرت مشهورة سناب شات آلاء نعمان مقطع فيديو لمفاجأة زوجها لها، مشيرة إلى أنها عندما عادت من السفر وجدت زوجها قام بتنسيق المنزل بالورود والهدايا، وبين الفيديو تزيين المنزل بالورود بداية من المدخل والسلالم وصولًا إلى الغرف.

وظهر خلال الفيديو، الذي تداوله مغردون عبر هاشتاق باسم « آلاء النعمان وزوجها»، والذي تصدر التريند على وموقع التغريدات القصيرة «تويتر» استعراض المنزل وقد تمَّ تزينه وتنسيقه بالورود.

تفاعل على تويتر

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشرته آلاء نعمان على منصات السوشيال المختلفة.

واختلفت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مشهورة سناب شات مقطع الفيديو، حيث انتقد البعض مشاركة مشاهير منصات التواصل الاجتماعي خصوصيات حياتهم الشخصية.

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بينما أعرب مستخدمون آخرون عن إعجابهم بموقف زوج آلاء نعمان والمفاجآة التي أعدها لها.

من هي آلاء نعمان؟

وتصدرت آلاء النعمان قد قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل عدة مرات من بينها عدة شهوربعد نشرها تدوينه كتبت فيها «بالرغم من كل حاجة في الدنيا حلوة، وكل حاجة حوليني ممكن الناس تقول إني أكتر بنت مبسوطة في الدنيا.. بس أنا عكس كدا، أنا حزينة شديد والله».

وانضمت آلاء النعمان، إلى قناة الهلال الفضائية خلال الفترة الأخيرة وحازت على نسب مشاهدة عالية وحققت نجاحًا بين الكثير من النساء في بالمملكة ودول الخليج وحظيت بمتابعة الكثيرين على حساب سناب شات آلاء نعمان.

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