جامعة حائل: جميع الاختبارات ستكون حضوريًا

أكَّد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم، أنَّ جميع الاختبارات ستكون حضوريًّا مع مراعاة إجراءات التباعد، مشيرًا إلى القرار الحكيم للقيادة الرشيدة بعد الموافقة على خطة العودة للدراسة والتي رفعت من قبل وزارة التعليم.

وقال مدير جامعة حائل عبر الإخبارية: «جميع الاختبارات ستكون حضوريًا مع مراعاة إجراءات التباعد، والجانب العملي سيكون حضوريًا أيضًا».

وأضاف: «لا شكَّ أنَّ استمرار الدراسة عن بُعْد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس كورونا».

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وأتمَّ: «أثبت التعليم عن بعد نجاحه، وأناشد الطلاب بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة».

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