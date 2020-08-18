مع مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي..
أكَّد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم، أنَّ جميع الاختبارات ستكون حضوريًّا مع مراعاة إجراءات التباعد، مشيرًا إلى القرار الحكيم للقيادة الرشيدة بعد الموافقة على خطة العودة للدراسة والتي رفعت من قبل وزارة التعليم.
وقال مدير جامعة حائل عبر الإخبارية: «جميع الاختبارات ستكون حضوريًا مع مراعاة إجراءات التباعد، والجانب العملي سيكون حضوريًا أيضًا».
وأضاف: «لا شكَّ أنَّ استمرار الدراسة عن بُعْد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس كورونا».
وأتمَّ: «أثبت التعليم عن بعد نجاحه، وأناشد الطلاب بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة».
اقرأ أيضًا:
وزارة التعليم للمستفيدين من منصة «مدرستي»: حدِّثوا رقم الجوال بنظام «نور»
خبير تعليمي لـ«عاجل»: ضوابط تحسم نجاح التعليم «عن بعد» و«عدالة التقييم»
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حائل: جميع الاختبارات ستكون حضوريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.