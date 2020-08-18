صور وعبارات إيحائية لجذب المغرر بهم عبر مواقع التواصل
ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص، قاموا بانتحال صفة النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عن طريق وضع صور وعبارات ذات إيحاءات جنسية لجذب ضحاياهم من فئة الشباب.
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «سناب شات» أنَّه بعد استدراجهم يقومون بالاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة، وإجبارهم عن الإفصاح عن الأرقام السرية لبطاقتهم البنكية وسحب المبالغ المالية منها.
وتمكنت الجهات المختصة عن كشف هوية 3 أشخاص بالعقد الثاني من العمر؛ حيث أقروا ارتكابهم حادثتين بنفس الأسلوب المشار إليه، بالإضافة إلى استيلائهم على مركبة ومبلغ 9 آلاف ريال، وتمَّ إيقاف المقبوض عليهم؛ تمهيدًا لاستئناف الإجراءات النظامية بحقهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر 3 ينتحلون صفة نساء بالرياض للإيقاع بالضحايا.. والشرطة تكشف الملابسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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