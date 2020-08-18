3 ينتحلون صفة نساء بالرياض للإيقاع بالضحايا.. والشرطة تكشف الملابسات

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص، قاموا بانتحال صفة النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عن طريق وضع صور وعبارات ذات إيحاءات جنسية لجذب ضحاياهم من فئة الشباب.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «سناب شات» أنَّه بعد استدراجهم يقومون بالاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة، وإجبارهم عن الإفصاح عن الأرقام السرية لبطاقتهم البنكية وسحب المبالغ المالية منها.

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وتمكنت الجهات المختصة عن كشف هوية 3 أشخاص بالعقد الثاني من العمر؛ حيث أقروا ارتكابهم حادثتين بنفس الأسلوب المشار إليه، بالإضافة إلى استيلائهم على مركبة ومبلغ 9 آلاف ريال، وتمَّ إيقاف المقبوض عليهم؛ تمهيدًا لاستئناف الإجراءات النظامية بحقهم.

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