الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحساء أعلى درجة حرارة.. وأبها الأقل..
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الأربعاء، متوقعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وفقًا للحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد عبر «تويتر».
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى تسجيل الأحساء أعلى درجات الحرارة والتي تصل إلى 44، أما عن أدنى درجة حرارة فمن المتوقع أن تكون في أبها وطريف؛ حيث تسجلان 19 درجة.
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