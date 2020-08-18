الأمير فيصل بن فرحان يهنئ البوسعيدي بعد تعيينه وزيرًا لخارجية عمان

هنأ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السيد بدر البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في سلطنة عُمان، وقال الأمير فيصل بن فرحان (عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر): «أهنئ أخي معالي السيد بدر البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة متمنيًا له التوفيق والسداد بمهامه».

وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، 28 مرسومًا سلطانيًّا تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة؛ حيث تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للشؤون الخارجية بدلًا من يوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بوسعيد رئيسًا للبنك المركزي، بعد تعهُّد السلطان بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

Advertisements

وقرَّر سلطان عُمان (بحسب وكالة الأنباء العُمانية) إنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما قرر تعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

اقرأ أيضًا:

السلطان هيثم بن طارق يصدر 28 مرسومًا لهيكلة وزارات ومؤسسات عمانية