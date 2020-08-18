بالتعاون مع الجهات المختصة..
باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشرة أشهر الماضية أكثر من 19 ألف بلاغ، ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة بعد استقبالها بشكل مباشر عن طريق مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوحدة (1919) أو عن طريق مايرد من الجهات ذات العلاقة أو في الوسوم على موقع «تويتر».
كما نفذت الوحدة خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من 33 برنامجًا توعويًّا عن العنف وآثاره وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل المستشفيات والجمعيات ومديرية مكافحة المخدرات ومدارس التعليم العام بكل مراحله والجامعات.
يُذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة بالإضافة إلى توعية كل شرائح المجتمع بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه .
كانت هذه تفاصيل خبر الحماية الاجتماعية بعد مباشرة 19 ألف بلاغ بالرياض: نجحنا في حلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.