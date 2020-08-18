الحماية الاجتماعية بعد مباشرة 19 ألف بلاغ بالرياض: نجحنا في حلها

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشرة أشهر الماضية أكثر من 19 ألف بلاغ، ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة بعد استقبالها بشكل مباشر عن طريق مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوحدة (1919) أو عن طريق مايرد من الجهات ذات العلاقة أو في الوسوم على موقع «تويتر».

كما نفذت الوحدة خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من 33 برنامجًا توعويًّا عن العنف وآثاره وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل المستشفيات والجمعيات ومديرية مكافحة المخدرات ومدارس التعليم العام بكل مراحله والجامعات.

يُذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة بالإضافة إلى توعية كل شرائح المجتمع بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه .