التقاعد تكشف مزايا نظام «تبادل المنافع» بين القطاعين العام والخاص

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مميزات نظام «تبادل المنافع»، مشيرة إلى أنه يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين بين القطاعين العام والخاص للاستفادة المشتركة من الخبرات.

وقال الحساب لرسمي للمؤسسة عبر موقع «تويتر»: «يسهم نظام «تبادل المنافع» في تسهيل حركة انتقال المواطنين بين القطاعين العام والخاص للاستفادة المشتركة من الخبرات وخلق فرص عمل جديدة».

وأضاف: «أتاح نظام تبادل المنافع للمشترك ضم خدماته في كلا النظامين وصرف معاش واحد عند إحالته للتقاعد في النظام الأخير». موضحًا أنه قد ساهم في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم ووفر مزيدًا من الطمأنينة والفائدة لهم.

Advertisements

وصدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٣ وتاريخ 1424/7/23هـ وبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1424/11/1هـ. وفقًا للموقع الرسمي للمؤسسة.

اقرأ أيضًا:

مؤسسة التقاعد: 4 خطوات لإخطار العودة للعمل إلكترونيًا

مؤسسة التقاعد تعدد سلبيات المعاش المبكر: «لا تستعجل»