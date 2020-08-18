السعودية: الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري بداية لمعاقبة المتورطين

علقت المملكة العربية السعودية، على الحكم القضائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، موضحة أنه بداية لمعاقبة المتورطين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على «تويتر»: «تابعت المملكة العربية السعودية ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء».

وتابعت: «حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهورًا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

وأضافت: «حكومة المملكة بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار ».

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وواصلت: «تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارًا في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمنًا يبدد الإرهاب».

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