الصلاة على الشهيد الوادعي بظهران الجنوب

أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب مسفر حسن آل حسين الوادعي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في ظهران الجنوب. ونقل محافظ ظهران الجنوب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد. كما نقل تعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، سائلا الله تعالى، أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره.



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