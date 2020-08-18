الصلاة على الشهيد الوادعي بظهران الجنوب

كما نقل تعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، سائلا الله تعالى، أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره.
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