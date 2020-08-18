8 مهام تطويرية على طاولة رئيس بلدية أبوعريش

تختبر 8 مهام لتطوير محافظة أبوعريش، قدرات رئيس البلدية الجديد المهندس محمد الخرمي، للنهوض بالمحافظة، ونفض غبار تعثر مشاريعها، ونهوضها من جديد لمواكبة التنمية، ورؤية المملكة 2030، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، لتطوير المحافظة، وإنجاز المشاريع البلدية.

ملفات تطويرية

تستحوذ 8 ملفات تطويرية على اهتمام المواطنين، والتي تتصدر مطالبهم، وتتمثل في: سفلتة الأحياء السكنية، وطرق القرى، وتغيير إنارة الشوارع الباهتة، واستحداث شارع الفل، الذي يعد مطلبا كبيرا للأهالي منذ فترة طويلة، وإنشاء ملعب قانوني لشباب المحافظة، بدلا من الملعب السداسي السابق والذي يكتظ بالمشاركين، إلى جانب صغر حجمه، وإنجاز المشاريع المتعثرة، وسرعة العمل على إنجاز المركز الحضاري، خاصة أن المحافظة تعد الوحيدة المتعثر مركزها، وطاله النسيان منذ فترة طويلة، وتطوير السوق القديم، والشعبي، وإحيائهما من جديد، ووضع مجسمات جمالية للمداخل والمخارج، وتحديد بوابات لها.

ثقة كبيرة

أكد أهالي محافظة أبوعريش ثقتهم في المهندس محمد الخرمي، لتغيير خارطة المحافظة، وإنجاز المشاريع البلدية والخدمية، مؤكدين أن المحافظة تعد قلب جازان النابض، وأنها بحاجة إلى إخراجها إلى النور، بعد سنوات من التشتت، والنسيان، والعمليات الجراحية التي تستخدم سياسة الترقيع لها، وأنه حان الوقت لها لتكون في مصاف المحافظات الجمالية، مبينين اعتزازهم بالرئيس الجديد، لما عرف عنه من قدرات كبيرة مهنيا، وأداء احترافي، وتجاوب كبير.

أبشروا بالخير

قدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي برئاسة ناصر الشريف التهنئة لرئيس البلدية الجديد، وتم بحث سبل التعاون، ومناقشة الأعمال، وتعزيز التعاون بين البلدية والمجلس البلدي.

وأكد مصدر بلدي لــ»دوت الخليج»، أن الرئيس الجديد يحمل تطلعات كبيرة لتنمية المحافظة، وسيبذل الجهد والعمل لتحقيق تطلعات أهلها وأبنائها، مشيرا إلى أنه منذ مباشرته رئيسا للبلدية، وهو يضع الخطط، ويطلع على الأعمال، وسيعمل على تلبية جميع الاحتياجات، وإنجاز المشاريع، وتحقيق الهدف المنشود، وأن الخير سينهال على المحافظة بوجوده.

أبرز المهام التطويرية

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سفلتة الأحياء وطرق القرى

تغيير إنارة الشوارع الباهتة

استحداث شارع الفل

إنشاء ملعب قانوني للرياضيين

إنجاز المشاريع المتعثرة

سرعة العمل على إنجاز المركز الحضاري

تطوير السوق القديم والشعبي

وضع مجسمات جمالية للمداخل والمخارج