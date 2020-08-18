صرف مخصصات للسعوديين العاملين في توجيه المركبات

وأوضح نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين يبدؤون في استلام مخصصاتهم اليوم، حيث تستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبين المهندس الطاسان أن كافة المستحقين هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس والذي أثر على هذا النشاط.
وأكد أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التقديم وكذلك الاستعلام عن سير الطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني
www.tga.gov.sa .
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