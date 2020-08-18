ألعاب نارية في ختام مهرجان بلحمر

وفور وصول راعي الحفل بدأت فقرات الحفل وسط إجراءات صحية احترازية، بدأ بالقرآن الكريم ثم قصدية شعرية أعقبها أوبريت تضمن ثلاث لوحات فنية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية قدمت موروث المدقال والعرضة، كما قدم المشاركون في أركان المهرجان عروضا متنوعة للمنتجات المحلية منها العنب والفواكه الموسمية والبرّ والسمن والعسل.
15 رحالا
شاركت الأسر المنتجة في أركانها المخصصة بتقديم العديد من الأصناف الغذائية المشهورة والمشروبات بأنوعها، كما استعرض 15 رحّالا خلال أيام المهرجان العديد من المهارات والفنون في القيادة بواسطة الدراجات النارية أمام الزوار.
اهتمام السياح
أكد رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله الأسمري أن المهرجانات في بللحمر حظيت هذا العام باهتمام السياح والمصطافين والزوار لمنطقة عسير، فقد شهدت حركة شرائية متميزة مما كان له الأثر في رفع العائد الاقتصادي للمستثمرين في المحلات التجارية والمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة.
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