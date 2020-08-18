آلية وقائية لتسليم الطلاب مقرراتهم

بدأت، صباح أمس، المدارس التابعة لإدارة تعليم محايل عسير تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم، وذلك وسط احترازات وقائية وتوفر الكمامات والمعقمات في مداخل المدارس. وقال مدير تعليم محايل منصور آل شريم، إنه تابع عملية تسليم المقررات الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أثناء زيارة عدد من المدارس.

وأضاف أنه تم تكوين لجان في إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس ووضع جدول لتسليم المقررات للطلاب، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا. وختم آل شريم بقوله إن أكثر من 480 مدرسة بدأت في تنفيذ خطة تسليم المقررات.