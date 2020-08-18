الفيصل يرأس الاجتماع التحضيري لموسم الحج المقبل

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل شكره لكافة القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ، مؤكدا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هــ بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، أكد الفيصل أهمية استكمال الجهات لمشاريعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومواصلة العمل التكاملي لتطوير منظومة الحج والعمرة، إضافة لتسريع خطوات تحويل مدينة مكة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

ولفت أمير المنطقة إلى أهمية التحضير لحلقة نقاش الحج السنوية التي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.

وخلال الاجتماع قدّمت وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الأمنية الأعمال التي تمّ تنفيذها خلال حج عام 1441هــ، كما استعرض معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدارسات الجاري تنفيذها والتي تسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم الحج، كذلك الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل، كما تمّت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.