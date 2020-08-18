أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بدء تشغيل محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) ضمن مشروع محطات الضخ لمياه الشرب بمدينة نجران. وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل عتيق، أن المشروع يأتي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على المياه. إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبيناً أن تشغيل مشروع محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) سيخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد من سكان أحياء جنوب الغويلا والخليف وريمان وأبالخريت، حيث سيتم ضخ المياه عن طريق شبكات المياه، بالإضافة إلى توفر خدمة محطة التعبئة (الأشياب).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل محطة المياه بجنوب الغويلا في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.