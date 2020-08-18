الملك وولي العهد يهنئان أفغانستان بذكرى الاستقلال

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أفغانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.
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