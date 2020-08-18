وزير الخارجية يبحث العلاقات مع أستراليا والنمسا

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا أمس، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالا بوزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.